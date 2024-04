Apple alerta sobre 'ataque mercenário' contra iPhone em 92 países; entenda

A Apple emitiu um alerta a usuários de iPhone em 92 países sobre um possível "ataque spyware mercenário". Segundo a agência de notícias Reuters, que teve acesso a notificação, a ação cibercriminosa seria sofisticada e rara, e estaria tentando "comprometer remotamente o iPhone" ao tentar obter acesso ilegal ao telefone.

O que se sabe

A Apple havia anunciado em 2021 que alertaria os usuários do iPhone em casos de ataques spyware - quando um software coleta dados de um dispositivo como um smartphone ou um computador sem consentimento ou conhecimento da pessoa.

Nesta última quarta-feira a empresa emitiu um email para usuários de 92 países informando de um "ataque spyware mercenário" na tentativa de "comprometer remotamente o iPhone". Não há informações sobre se o Brasil está nessa lista de alertas.

A empresa não divulgou nem lista de países e nem de dispositivos que pudessem ter sido atacados. Sabe-se, entretanto, que a Índia é um desses países, segundo a Reuters.

Em outubro de 2023, o governo indiano chegou a atacar a Apple por ter enviado avisos semelhantes, principalmente a jornalistas e políticos de oposição no país.

Em um email de notificação a Apple disse: "este ataque provavelmente tem como alvo você especificamente por causa de quem você é ou o que faz. A Apple confia muito neste aviso - por favor, leve-o a sério."

Ataques mercenários se destacam pela raridade e complexidade, e normalmente são focados em um pequeno número de pessoas, como joralistas, ativistas, políticos e diplomatas. Entretanto, o alvo é contínuo e global, afirmou a Apple numa atualização de ontem em sua página de seguraça.

"Desde 2021, enviamos notificações de ameaças à Apple várias vezes por ano à medida que detectamos esses ataques e, até o momento, notificamos usuários em mais de 150 países no total", complementa a empresa.

A Apple informa também em sua página que os usuários notificados com a ameaça de segurança recebem orientações para ajudar a proteger os seus dispositivos. "As notificações de ameaças da Apple nunca solicitarão que você clique em links, abra arquivos, instale aplicativos ou perfis ou forneça sua senha ou código de verificação do ID Apple por e-mail ou telefone", destaca.

*Com informações dos sites Cnet e Apple Insider