Após mudar de vida, Bebel tenta se vingar de rival, mas tem derrota brutal

No episódio de 'Paraíso Tropical' nesta quinta-feira (11), Heitor chega com Clemente para a entrevista e conhece a produtora Helena. Gustavo chega para buscar Gilda para jantar, mas o porteiro avisa que o filho dele está com febre.

Gustavo acredita que seja armação da ex-mulher e vai jantar com Gilda mesmo assim. Dinorah mede a febre do filho e está bem alta. Alice vai até a casa de Olavo e leva Betina para entregar toda a armação de Bebel.

Clima de constrangimento no jantar de Camila e Fred com Fernanda e Mateus. Heitor é entrevistado no programa de TV e faz muito sucesso. Ele fala do seu projeto com a culinária regional. Helena fica encantada com Heitor e o convida para jantar.

Bebel aparece na casa de Olavo e dá de cara com Betina, Olavo e Alice. Olavo confronta Bebel e ela tenta convencê-lo de que não fez nada. Bebel parte para cima de Betina, que se desvencilha e vai embora. Daniel procura Alice para confirmar sua oferta de contar toda a verdade para Antenor.

Betina vai embora com Urbano para Nova York. Olavo pede uma chance para Alice e ela aceita reatar o relacionamento. Camila acusa Fernanda de ser apaixonada por Fred. Fernanda diz que quer os dois: Mateus e Fred.

Fernanda ofende Camila e leva um tapa na cara. Fred fica do lado de Fernanda e tem uma discussão grave com Camila, que vai embora. Antenor e Daniel estão à espera de Alice, que chega acompanhada por Olavo.

Alice desconversa e diz que houve um mal-entendido. Bebel descobre que Urbano e Betina foram para Nova York juntos e fica arrasada. Bebel procura Marion para pedir ajuda.