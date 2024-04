Youtuber é presa por briga tensa com o namorado durante transmissão ao vivo

A youtuber Elisa Jordana foi presa após trocar socos e outros tipos de agressões com o namorado, Zscorro, durante uma transmissão ao vivo.

O que aconteceu

A youtuber e apresentadora teria descoberto que o então namorado enviou uma quantia milionária para outra mulher. No início da live - que ainda está disponível, com mais de 2h de duração -, Jordana chora.

Enquanto dirige, a mulher decide ligar para a suposta amante e começa a dar socos e tapas no homem. Na ligação, Elisa ameaça vazar nudes que a suposta amante, chamada Sara, teria enviado para Zscorro.

O homem, então, se desculpa com Sara pela situação, quando leva um tapa forte no rosto. "Não fale, porr*", esbraveja Elisa.

Nesse momento, a briga fica mais grave: Elisa puxa a orelha de Zscorro com força, que revida com um puxão de cabelo também forte. Ela grita e buzina, até que consegue deixar o carro e anda em direção à avenida. O homem parece ir atrás em um primeiro momento, mas logo volta ao carro e encerra a transmissão.

De acordo com o site internacional Page Six, Elisa foi presa pelo Gabinete do Xerife de Palm Beach, acusada de agressão criminosa. Não foi esclarecido, no entanto, se Zscorro também foi punido pela troca de agressões.

O TMZ diz que um internauta chamou a polícia após ver a brutalidade das agressões. As autoridades teriam escutado os dois lados, assistido ao vídeo e, assim, definido que Elisa era a principal agressora. "Sinto muito por minhas ações na transmissão ao vivo. Gostaria que isso não tivesse acontecido. É um momento do qual não me orgulho", lamentou ao site internacional. Ela foi presa por violência doméstica simples.