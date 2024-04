Yas: Camila Buda vende imagem incoerente com a própria trajetória pública

Ana Maria Braga, 75, promoveu um confronto ao vivo entre Lucas Buda, 30, e a ex-esposa dele, Camila Moura, 29, durante a edição desta quarta-feira (10) do Mais Você (Globo). Camila criticou Lucas por não a haver contatado após deixar o BBB 24 (Globo) e o acusou de falta de 'hombridade'.

Yas Fiorelo, apresentadora do Splash Show, criticou Camila por ter vender, no matutino global, uma imagem de sofrimento que não condiz com suas publicações das redes sociais. "Não dá para justificar você aparecer 9h da manhã, com uma cara de sofrida, sem nem um corretivo, quando sabemos que você fez luzes, foi ao cabeleireiro, ao esteticista... Feia você não estava nos seus stories. E fora dos stories, para que essa cara de triste?"

Para Yas, a 'senhora Calabreso' quis se vitimizar ao aparecer descuidada e 'abalada' diante das câmeras de Ana Maria Braga. "Tenho autoestima baixa, mas jamais apareceria feia na frente do meu ex depois de ter sido esculhambada. Vimos muito "A Usurpadora" e outras novelas mexicanas para saber como se faz uma boa cena de vingança - e não é aparecendo destruída na frente da pessoa."

Yas opina ainda que não faz sentido Camila critica o ex por tê-la exposto ao flertar com Pitel, quando tirou o máximo proveito dessa exposição."Ela não está errada em querer fazer justiça contra o que ele fez a ela. Só acho que não dá para cobrar um posicionamento do Lucas quando ela expôs a ele e à família dele até não poder mais. Vamos ter bom senso!"

Pasin: Enrascada de Ana Maria Braga para Lucas Buda decepcionou e foi descuidada

O colunista Lucas Pasin criticou a forma como o matutino da Globo colocou Buda e Camila frente a frente. "O Mais Você fez de uma forma meio descuidada esse encontro deles. Foi tudo muito ousado e arriscado, porque a Camila poderia falar grandes besteiras ali. Quando você coloca ao vivo uma ex que está com raiva, querendo vingança, você nunca sabe o que ela pode falar."

Pasin opina que faltou à produção do Mais Você o mesmo cuidado que o Bate-Papo BBB teve ao abordar o assunto. "Foi um risco muito grande, que não combinou com o que vimos no BBB. Vimos um programa da emissora indo por um lado muito cuidadoso e, no dia seguinte, outro programa da mesma emissora que parece não ter tido cuidado nenhum."

