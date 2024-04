Delinquentes, porrada: anime 'Wind Breaker' quer ser novo 'Tokyo Revengers'

Lançado em meio a outras séries de animações exuberantes, o anime "Tokyo Revengers" chamou a atenção pelo carisma de seus personagens e pela inusitada história misturando viagem no tempo e gangues japonesas. Na atual temporada quem tenta conquistar uma fatia desse público ávido pela delinquência juvenil é "Wind Breaker", um novo anime misturando adolescentes marginalizados com belas cenas de ação.

Esquadrão de Estudantes Delinquentes

O adolescente Haruka Sakura é um indivíduo com muitas questões e alguns traumas do passado. Sua aparência é marcante, afinal, ele tem heterocromia (cada olho tem uma cor diferente) e metade de seu cabelo é da cor branca como se fosse Cruela DeVil.

Haruka se matricula na escola Fuurin após saber da péssima fama do local. A instituição recebe os piores alunos da região, e todos os dias acontecem brigas por território dentro do ambiente escolar. E por que alguém entraria num colégio desses? O objetivo de Haruka é bater em quem aparecer na sua frente e se tornar o maioral.

Esse traço combativo contrasta com sua personalidade real. No começo da história, vemos Haruka realizando várias boas ações na comunidade local, ainda que disfarce suas bondades para não ser visto como alguém "fraco". No entanto, durante uma briga contra uma gangue vemos seu senso de justiça aflorar com sua força.

Cena do anime "WIND BREAKER" Imagem: Reprodução/CloverWorks

A batalha era difícil, considerando que o protagonista estava sozinho. Quando Haruka estava prestes a ceder contra os arruaceiros, um grupo de alunos do colégio Fuurin surge para ajudar na briga. Foi aí que Haruka percebeu algo estranho: todos os moradores do bairro estavam assistindo à confusão pela janela e torcendo para que os estudantes quebrarem os arruaceiros na porrada.

Como a população ficou do lado dos alunos? O bairro fora negligenciado pelo poder público nos últimos anos e os delinquentes do colégio Fuurin formaram uma aliança para proteger a região de qualquer pessoa mal-encarada, uma espécie de milícia de estudantes contra bandidos.

Delinquentes juvenis no Japão

Quem não é muito ligado ao meio otaku pode até estranhar, mas o tema "delinquentes juvenis" está presente em diversas séries. "Rokudenashi Blues" e "Crows" são exemplos clássicos de produções sobre gangues, isso sem falar "Great Teacher Onizuka" que traz como protagonista um professor ex-delinquente dando aula para uma turma de desajustados.

O gênero deu uma revivida recentemente graças ao sucesso de "Tokyo Revengers", que atraiu a atenção dos fãs com uma história cheia de brigas entre gangues e furos no roteiro. Na trama, o jovem adulto Takemichi descobre que sua namoradinha da época de escola foi morta em um confronto entre gangues.

Enquanto reflete sobre os rumos de sua vida, Takemichi é empurrado no trilho do trem e, com isso, transportado magicamente para a época de sua adolescência. Com a ajuda de informações obtidas no futuro, o adulto no corpo de um adolescente tenta salvar seu amor.

Anime "Tokyo Revengers" Imagem: Reprodução/Liden FIlms

"Tokyo Revengers" mostrou que havia público para estudantes causando confusão por aí, ainda que tenha servido uma história pouco sólida e cheia de controvérsias como o uso da suástica budista no uniforme dos delinquentes, e "Wind Breaker" parece surfar na mesma onda.

A história deste novo anime apresenta nada de inédito, e seus personagens são misturas de clichês de outras produções de antes. O mérito te "Wind Breaker", porém, é reunir tanta experiência "repetida" em um pacote bem feito.

Com animação produzida pelo estúdio CloverWorks (de "SPY X FAMILY"), o diretor Toshifumi Akai (de "Fate/Grand Order") focar no que "Wind Breaker" tem de melhor: a porrada. O espectador pode desligar a cabeça para apreciar um espetáculo. Haruka salta, gira, pisa na cara dos desafetos, é golpeado, dá voadora, tudo isso com uma câmera dinâmica como se tivesse sido feita com atores de verdade. E o melhor: a animação acompanhando a fluidez de movimentos e até os cabelos.

Considerando que a fama de "Tokyo Revengers" deu uma esfriada, tanto pela saturação da história quando pela distribuição mais restrita pelo Star+, há espaço para Haruka se firmar como o novo delinquente favorito dos otakus. É só ele seguir com sua história sem as polêmicas de seu "concorrente" que "Wind Breaker" deve trilhar um caminho de sucesso.

Cena do anime "WIND BREAKER" Imagem: Reprodução/CloverWorks

Onde assistir?

"Wind Breaker" está disponível na Crunchyroll, com legendas em português. Uma dublagem já foi prometida e deve chegar nas próximas semanas. Já o mangá é publicado no Brasil pela editora Panini.