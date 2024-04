Vera Fischer exibe rotina de treino aos 72 anos: 'Nada de corpo mole'

Vera Fischer, 72, exibiu a rotina de atividade física em uma academia. A atriz comentou que não há para reclamar e nada de corpo mole.

O que aconteceu

Em uma publicação no Instagram, Vera posou para fotos ao mostrar sua rotina de treinos. "Sou grande e forte, mas na minha idade os exercícios físicos não são só para 'dar uma pinta', são fundamentais para saúde. Hidroginástica, fisioterapia em piscina aquecida e treinos de solo bem leves para não prejudicar quadris e joelhos", iniciou ela.

Em seguida, a atriz comentou que está focada e sem reclamações. "Minha linda e amada fisioterapeuta Kesia usa todas as suas técnicas super atuais comigo. Me incentiva, me dá carinho e é sempre sincera e objetiva em tudo. Nada de reclamar, nada de corpo mole", afirmou.

A artista disse que o treino a deixa motivada. "Obrigada por me receber de braços abertos e me treinar com determinação. Me traz esperança e me faz feliz. Sigamos, para o alto e além", finalizou.