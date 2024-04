Com show de Lulu Santos, começa a última festa do BBB 24

Lulu Santos foi o escolhido para ser a atração musical da última festa do BBB 24 (Globo), que acontece na noite desta quarta-feira (10).

O que aconteceu

A festa, feita especialmente para os top cinco finalistas do programa, tem uma decoração selvagem. Os elementos da natureza são uma inspiração no filme "Planeta dos Macacos: o Reinado", previsto para ser lançado em maio.

Lulu subiu no palco ainda no início da noite, e cantou os grandes sucessos de sua carreira. As faixas "Toda Forma de Amor", ""O Último Romântico" e "Tempos Modernos" fizeram parte do repertório do cantor para o show.

