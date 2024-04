Simaria posa com vestido com transparência e diz: 'A pantera'

Simaria, 41, posou com vestido colado e com transparência. Ao publicar a imagem em uma rede social, a cantora escreveu que é uma pantera.

O que aconteceu

A sertaneja publicou a foto em seu perfil no Instagram e fez algumas poses. Nos cliques, Simaria posou com o vestido preto, com as laterais mostrando parte do seu corpo. No post, ela se chama de "a pantera".

A cantora recebeu uma série de elogios pelas fotos. "Um monumento essa mulher", escreveu um seguidor. "Perfeição em pessoa", comentou outro. "Linda da minha vida", disse mais uma. "Sempre maravilhosa, meu amor", afirmou outro.

No mês passado, a cantora rebateu a pressão para cantar. Em uma sequência de stories, a cantora pontuou suas prioridades no momento: seus dois filhos, Giovanna, 11 e Pavel, 8. "É impressionante que o público pensa que a gente tem uma vida de rainha", começou o desabafo.

"As pessoas me cobram coisas que não fazem sentido nenhum. Quero deixar bem claro para vocês que a vida é minha e eu volto a hora que eu quiser voltar a trabalhar".