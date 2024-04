Com hit de novela, português Salvador Sobral fisga corações brasileiros

O cantor português Salvador Sobral, vencedor do Eurovision 2017, está viajando com a turnê "Timbre" pelo Brasil. Nesta quarta, 10, ele se apresenta em Porto Alegre. Nos shows, a sua sensibilidade e o agudo da sua voz ganham o reforço de convidados em algumas músicas: os gaúchos Vitor Ramil (dia 10) e Adriana Calcanhoto (dia 12, no Rio) e o pernambucano Martins (dia 13, no Recife).

Sobral, que fisgou os corações brasileiros ao emplacar a faixa "Amar pelos Dois", na novela "Tempo de Amar", lança o novo álbum, "Timbre". A obra traduz momentos marcantes da sua vida, como o nascimento da filha Aïda e a sua gratidão à pessoa que lhe doou um coração novo, em 2017. Ele vem acompanhado da sua banda principal, que "promete muita liberdade e interação com o público", assegura.

Salvador Sobral durante apresentação no Eurovision 2017, em Kiev; cantor venceu disputa com a música 'Amor pelos Dois' Imagem: Julian Stratenschulte/picture alliance/Getty Images

A turnê também celebra a admiração do cantor pelo público, a música e os artistas brasileiros, resumidos na seguinte frase: "Eu sinto que a música nasceu no Brasil". Em entrevista a Splash, o cantor detalha o que preparou para a turnê, desde os encontros, homenagens e surpresas. Leia a seguir.

O que o público pode esperar desta sua segunda turnê pelo Brasil?

Eu vou apresentar o meu novo disco 'Timbre', que é bastante diferente do anterior. É um disco celebrativo, mais divertido e até mais tropical. O Brasil me parece a paisagem perfeita para apresentar este novo disco. Vou levar a minha banda principal: Katerina L'Dokova, ao piano, Magali Sare, na flauta, André Santos, na guitarra, André Rosinha, no contrabaixo, e Joel Silva, na bateria. O público pode esperar muita liberdade e muita interação por parte dos músicos. A ideia é que todos possam dançar, cantar e sentir todo o tipo de emoções.

Além das novas canções, o show terá outras músicas?

Preparamos algumas surpresas para esta turnê e teremos convidados absolutamente maravilhosos como Zé Ibarra, Tim Bernardes, Adriana Calcanhoto, Martins e Vitor Ramil. Música brasileira também não pode faltar! Eu sinto que a música nasceu no Brasil e cantar as minhas canções para o público que bem as entende é uma honra e um privilégio enormes. O Brasil sente a música de uma maneira diferente de todo o mundo. Tem uma relação muito especial com a música e eu nunca recebi tanto carinho, com tanta intensidade como recebi no Brasil. Estou muito feliz por estar de volta!

Além do público, algum músico brasileiro inspira a sua performance vocal, sonora e artística?

Os meus convidados em São Paulo (nos dias 6 e 7), Zé Ibarra e o Tim Bernardes, são as minhas grandes referências vocais neste momento. São as duas vozes masculinas mais bonitas deste mundo. Eu tenho aprendido muito com a música brasileira, obviamente dos antigos Caetano, Chico, Gil, mas também da música brasileira contemporânea, desde Bala Desejo a Bia Ferreira. A música brasileira não para de se inovar. Levanta-se uma pedrinha e descobre-se outro artista cheio de personalidade, a fazer coisas diferentes.

Além do nascimento da sua filha, Aïda, Timbre reflete algum outro momento especial na sua vida profissional e pessoal?

Sim, este disco fala de muitas coisas importantes na minha vida. Desde o nascimento da minha filha, mas também é a primeira vez que dedico uma canção de agradecimento ao meu doador de coração, que se chama 'El regalo que me hiciste'. Foi um processo muito particular e intenso e só neste disco consegui externar toda essa experiência. Depois também escrevi 'De la mano de tu voz' que é uma ode à uma das minhas referências musicais de sempre, a Silvia Perez Cruz. Para mim, ela é a mãe de todas as vozes e me influenciou muitíssimo.

O cantor Martins, que participa do show no Recife, possui voz aguda, andrógina, lembra o seu estilo. Como o conheceu?

Foi através do João Mário Linhares, que achou que musicalmente nos cruzaríamos superbem. A verdade é que eu adoro vozes masculinas agudas, e o Martins tem isso e não só. Também mistura o tradicional com o moderno, e isso é sempre uma coisa que eu aprecio.

Você está tocando projetos futuros?

Neste momento, estou divulgando o 'Timbre' por esse mundo afora, mas também tenho feito alguns concertos com orquestras de jazz. Posso dizer que estou preparando um novo projeto que ainda não posso anunciar.

Salvador Sobral

Porto Alegre

Participação especial: Vitor Ramil

Quando: 10/4, às 21h

Onde: Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80 - 71 - Jardim Europa, Porto Alegre)

Quanto: de R$ 45 a R$ 260

Ingressos à venda no site da Uhuu!



Rio de Janeiro

Participação especial: Adriana Calcanhotto

Quando: 12/4, às 21h

Onde: Vivo Rio (Avenida Infante Dom Henrique, 85 - Glória, Rio de Janeiro)

Quanto: de R$ 70 a R$ 300

Ingressos à venda pelo site da Symplia.

Recife

Participação especial: Martins

Quando: 13/4, às 20h

Onde: Teatro Riomar (Av. República do Líbano, 251 - Pina, Recife)

Quanto: de R$ 80 a R$ 240

Ingressos à venda pelo site da Uhuu!