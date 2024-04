'Renascer': José Inocêncio faz confissão diante do túmulo de Maria Santa

No capítulo de quinta-feira (11), da novela "Renascer" (Globo), José Inocêncio (Marcos Palmeira) visita o túmulo de Maria Santa (Duda Santos) pela primeira vez.

Desesperado após não achar seu facão aos pés do jequitibá-rei, o fazendeiro vai até o lugar onde a mãe de seus filhos está enterrada. "Ou você me liberta desse teu amor, Maria Santa... ou me leve pra perto de você de uma vez por todas... que eu não aguento mais viver desse jeito. Não aguento mais essa saudade que eu sinto. Cada dia que passa eu me sinto mais distante de você, Maria Santa, da tua lembrança, do teu cheiro, do calor do teu corpo, do gosto do teu beijo!", diz ele.

Zé Inocêncio confessa que nunca conseguiu amar Mariana (Theresa Fonseca). "Não consigo mais viver desse jeito, é como se minha vida tivesse se acabado aqui, junto da tua. Eu sinto que nunca mais vou amar nada nesse mundo como lhe amei, minha Santinha. Não consegui amar nossos filhos, nem essa terra e nem Mariana. Depois de você, Maria Santa, nunca mais senti o coração dentro do peito. Meu sangue se esfriou junto do teu!", revela.

Deocleciano (Jackson Antunes) encontra o pai de João Pedro (Juan Paiva) e acolhe o amigo, que continua se declarando para a mulher morta: "Eu sinto que minha alma está aí enterrada junto do teu corpo... e fico procurando a tua alma, aqui, junto do meu corpo... Não tem um dia que eu não lhe chame aqui para o meu lado. Não tem um dia que eu não deseje lhe ver do meu lado quando abro os olhos. Você foi tudo pra mim, Maria Santa... tudo!".

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.