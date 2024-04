Pitel comenta relação aberta e diz que público precisa 'se libertar'

Giovana Pitel voltou a comentar seu relacionamento aberto com Weslley Toledo e a forma como o público do BBB 24 (Globo) tem enxergado o romance.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em entrevista ao Extra, Pitel disse que ficou impressionada com a reação do público ao descobrir que seu relacionamento é aberto. "Eu fui esculachada quando descobriram que meu relacionamento é aberto. Gente, vocês precisam se libertar", disse.

A assistente social está no relacionamento há 10 anos, sendo os últimos 3 morando junto com o parceiro e em um relacionamento aberto — no qual continuam namorando, mas podendo se relacionar com outras pessoas.

"A gente tá bem e feliz. Nesse momento a gente tá tentando só organizar essa loucura que tá sendo o pós. A gente deve conversar mais calmamente sobre nosso futuro depois da final do programa", afirmou Pitel.

Enquete UOL BBB 24: quem você quer eliminar no 20º Paredão? Resultado parcial Total de 1150874 votos 70,93% Beatriz 20,95% Davi 8,12% Isabelle Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1150874 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash