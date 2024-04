Paolla Oliveira sobre estilo: 'Assumi o fato de ter curvas e ser sensual'

Paolla Oliveira, 41, em entrevista à Ella.

Valorização das curvas

Eu adoro! Aliás, uma das coisas que mudei na reflexão que fiz sobre a minha vida, foi assumir o fato de ter curvas, de ser sensual, de ficar da maneira que eu gosto Paolla Oliveira

Eu achava que isso não era bom, eu me escondia, e não posso esconder quem eu sou, né? Não tem a ver com a forma do corpo, tem a ver com o jeito, o seu status. Se você quer usar uma roupa transparente para ir a um evento, você tem que ir, faz parte da liberdade que estamos falando Paolla Oliveira

Aposta na transparência