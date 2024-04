No 'BBB 24', Lucas é eliminado, Matteus vira líder e novo Paredão tem Isabelle, Beatriz e Davi

Isabelle, Beatriz e Davi disputam um novo Paredão no Big Brother Brasil 24. O programa, que está em "modo turbo", se aproxima da final. A berlinda foi formada no período da noite da terça-feira, 9, mesmo dia da eliminação de Lucas Henrique e da vitória de Matteus como último líder do reality.

A eliminação de um dos brothers acontece na quinta-feira, 11.

Matteus indicou o seu par romântico no programa, a amazonense Isabelle, direto para a berlinda.

Beatriz e Davi acabaram sendo os mais votados da casa e Matteus foi o encarregado de desempatar, escolhendo Davi para encarar o Paredão.

No entanto, os brothers não sabiam que haveria um contragolpe pela frente. Missão para o segundo emparedado, Davi, que puxou Beatriz para o Paredão e os três agora disputam a preferência do público.

Prova do líder

Matteus venceu a última Prova do Líder da temporada e levou além da nova função na casa, um prêmio de R$ 30 mil.

A última prova da temporada precisou de uma boa mira dos brothers e que não tivessem medo de altura.

Em uma disputa por acúmulo de pontos, os participantes foram içados em uma tirolesa de 20 metros de altura e tiveram de fazer uma travessia de 80 metros, onde tiveram de jogar três almofadas de setas em uma passarela no chão dividida por pontuações.

Onde a almofada caísse acumulava pontos e o jogador que acumulava mais pontos se tornava o líder.

Matteus se destacou na disputa e fez 110 pontos na primeira rodada, logo atrás ficaram Davi com 100 pontos, Alane com 60 pontos, Beatriz com 40 pontos.

Isabelle demorou muito para jogar as almofadas e fez apenas 10 pontos, sendo eliminada da prova logo de início.

Vip

O líder da semana poderia escolher apenas uma pessoa para integrar o Vip. Matteus convidou Alane.

Eliminação de Lucas

Lucas Henrique foi o 19º eliminado do Big Brother Brasil 24. O brother disputou um paredão contra Alane e Isabelle, mas foi o escolhido do público para deixar a casa com 64,69% dos votos.

Alane e Isabelle receberam 32,08% e 3,23% dos votos, respectivamente.

Com a eliminação da noite da terça-feira, o programa da TV Globo chegou ao Top 5 dos participantes.

No discurso da eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt destacou o recorde de vitórias nas provas de Lucas e também mencionou como seria emocionante a saída de alguém do grupo fadas.

"E quando tudo leva a crer que o Top 5 vai ser exclusivo de um grupo, quando tudo leva a crer que o BBB 24 vai ser um conto de fadas, esse agora foi o momento mais surpreendente da temporada, em que eu chego e anuncio o resultado que ninguém esperava. Já imaginou? Não vai ser dessa vez. Isso aí, hoje é você, Buda", disse Schmidt.