Deborah Secco fala de infância, maternidade e lembra capa da Playboy

A atriz e colunista de Universa Maria Ribeiro está de volta com a segunda temporada do programa "Maria vai com os Outros". A temporada chega repleta de conversas intimistas com personalidades conhecidas Brasil afora e estreia nesta quinta-feira (11), às 15:30.

No primeiro episódio, Maria visita a casa da atriz e amiga Deborah Secco, com quem já contracenou no teatro. No episódio, Deborah fala sobre momentos importantes de sua carreira, como a decisão de ter aceitado o papel de Bruna Surfistinha, além de falar sobre maternidade e sua visão sobre sexo.



A partir do momento que uma mulher tiver prazer, ela será tão sexual quanto o homem. O que me tornou uma mulher sexual é que eu fui me apoderar do meu prazer. [...] Eu mudei a minha realidade, vou mudar a da minha filha e de todas as mulheres que pisarem no meu caminho.



Deborah Secco, atriz

Na ponte aérea Rio de Janeiro x São Paulo, ao longo de 16 episódios, Maria Ribeiro encontra: Bella Campos, Mel Lisboa, Samuel Assis, Narcisa Tamborindeguy, Letrux, Maria Flor e outras personalidades que aceitaram compartilhar suas melhores e mais curiosas histórias.

O programa estreia no dia 11 de abril, quinta-feira, às 15:30 horas, na programação do Canal UOL e no Youtube de Universa.