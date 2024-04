Lygia faz Penha chorar após demissão e medida judicial drástica

Do UOL, em São Paulo

No capítulo de 'Cheias de Charme' desta quarta-feira (10), Rosário se revolta por que música não será gravada por ela, mas aceita por dinheiro. Cida desabafa com Isadora e é aconselhada a não procurar Conrado de novo.

Penha pede demissão, mas não conta motivo à Lygia. Socorro é contratada por Máslova. Lygia pressiona Alejandro para saber motivo de demissão de Penha, mas ele não conta. Penha conta a Elano que foi assediada por Alejandro.

Rosário quebra vaso e Chayene diz que valor de R$ 5.000 sairá do salário dela. Lygia manda advogada comunicar à Penha que dívida terá de ser paga ou será executada judicialmente. Cida vê Isadora e Conrado se beijando.

Penha se compromete a pagar dívida com Lygia e assina rescisão. Chayene ameaça demitir Rosário por justa causa caso ela não aceite desconto por quebra de vaso. Cida descobre que toda a família Sarmento sabia de namoro com Isadora e Conrado.

Sobre "Cheias de Charme"

A novela acompanha a vida de três empregadas domésticas, Maria da Penha (Taís Araújo), Maria do Rosário (Leandra Leal) e Maria Aparecida (Isabelle Drummond) que se conhecem na prisão. Lá, elas encontram afinidades umas com as outras e decidem fazer um pacto para, juntas, conseguirem melhorar de vida.