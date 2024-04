Luciana Gimenez conta por que ficou cinco anos sem falar com Sonia Abrão: 'Chorei tanto'

Luciana Gimenez revelou o motivo pelo qual ficou sem conversar com Sonia Abrão por cinco anos. Em seu podcast Bagaceira Chique, a apresentadora contou que o desentendimento ocorreu durante a edição de 2002 do Troféu Imprensa, quando ela e Hebe Camargo empataram em votos na categoria de "melhor apresentadora do ano". Silvio Santos, apresentador e empresário, convidou Sonia Abrão para desempatar, e Abrão escolheu Hebe.

A jornalista, ao justificar sua escolha no podcast, disse: "Vocês estavam realmente empatadas e aí eu tinha que decidir, e aí eu me decidi pela Hebe, né? Pela história dela, por ela mesmo E ele [Silvio Santos] tinha certeza que eu votaria em você, porque eu era da RedeTV! e não era por aí. Eu sei que você chorou muito. Você estava concorrendo com a Hebe e ela ainda estava em plena atividade. Não dava para mim. Ou você vota pelo que acha de verdade, ou não participa".

A apresentadora expressou sua frustração, mencionando a dor de não ter sido escolhida e a subsequente ruptura de sua relação com Sonia: "Você sabe que é difícil ganhar aquele Troféu Imprensa. O dia em que você pode votar em mim, por que você não votou? Chorei tanto. A Hebe já tinha ganhado uns 20 (troféus), eu tinha nenhum. Fiquei uns 5 anos sem falar com você, te odiando muito. Fazendo vudu", revelou Luciana.