Lucas Buda sobre fim de casamento: 'Respeito muito o que ela sentiu'

19º eliminado do BBB 24 (Globo), Lucas Buda falou sobre o fim de seu casamento com Camila Moura no Bate-Papo BBB (Globoplay).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Quando Lucas chegou ao Bate-Papo, ele já sabia que Camila havia anunciado nas redes sociais que o casamento dos dois acabou.

De acordo com os apresentadores, isso foi contado ao professor pela produção.

Lucas comentou o acontecido. "Na casa, as coisas são muito diferentes. A casa mexe muito com nossos sentimentos, emoções. A gente sente muita falta de coisas que são importantes no dia a dia. Acho que a gente pode conversar, trocar uma ideia, resolver. Faz parte."

Não sei como as coisas estão, respeito muito o que ela sentiu, porque só ela viu. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar, trocar ideia e ser resolvido da melhor parte pra mim e pra ela. Lucas Buda

Camila disse que o casamento acabou após a aproximação de Lucas com Pitel.

BBB 24 - enquete UOL: o que eliminou Lucas Buda no 19º Paredão? Resultado parcial Total de 781 votos Enfrentar apenas Fadas no Paredão 7,68% Ser o único Gnomo ainda na casa 13,57% Ter vindo do Puxadinho 0,77% O Brasil querer que ele descubra estar solteiro 28,94% Atritos com Davi 28,81% Relação com Pitel 20,23% Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 781 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash