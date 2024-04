Lucas Buda, do BBB 24, sobre Pitel: 'Não ia sair beijo'

Lucas Henrique, o Buda do BBB 24, tomou café da manhã com Ana Maria Braga após ser eliminado do programa. No Mais Você desta quarta-feira (10), o capoeirista falou sobre os momentos repercutidos na casa e fora dela, como sua relação com Pitel.

"Não ia sair beijo", disse Buda quando a apresentadora perguntou sobre o clima que rolava entre os dois. "Eu tive um caminho de amizade muito grande com a Pitel, a gente construiu essa relação aos poucos, por coisas que a gente viveu juntos."

Eu sempre tentei manter muito respeito em relação ao contato com ela, para tentar focar no jogo. Tanto que nossa aproximação se deu por estratégia de jogo.

Lucas Buda

"Depois de 70 dias de jogo, 80, você sente muita falta de coisas que você achava que nunca ia sentir falta. Bate muitos sentimentos confusos, e as coisas parecem maiores do que elas realmente são. Nunca houve a possibilidade de passar do que aconteceu."