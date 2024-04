Juju Ferrari detona ex de Lucas Buda: 'Cadê a mulher cheia de marra?'

A apresentadora Juju Ferrari detonou Camila Moura, ex-esposa de Lucas Buda.

O que aconteceu

Juju diz que Camila debocha do ex-BBB nas redes sociais. "A mulher se divorciou sem o cara nem saber, meteu marra de superada e debochava do cara o tempo todo na internet pra ganhar mídia, seguidores, etc. Aí agora que ele sai, descobre tudo que ela fez, ela vem ao vivo, em um programa com audiência, sem maquiagem, descabelada, chorar?", escreveu a apresentadora.

Na visão de Juju, Camila Moura se "perdeu" no personagem criado durante a participação de Lucas no reality. "Cadê a mulher cheia de marra da internet? Onde está? Ah me poupe, personagem de sofrida pra comover o público! Simples".

Participação de Lucas no 'Mais Você'

Lucas Buda reencontrou com a ex-esposa, Camila Moura, de forma surpresa, durante o programa. Ao vivo, Camila disse que esperava com contato de Lucas, que não ocorreu, e disse que está passando por vários problemas de saúde.

Após Lucas flertar com Pitel, Camila Moura anunciou o divórcio. No período em que o ex-marido ficou no BBB, ela ganhou mais de 3 milhões de seguidores no Instagram.