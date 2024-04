Iza está grávida do primeiro filho com Yuri Lima: 'Estou em êxtase'

Iza, 33, está grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. A assessoria da cantora confirmou a novidade a Splash, mas não passou mais informações.

O que aconteceu

A cantora está grávida de três meses e falou da nova fase em sua vida. "Estou em êxtase. Sempre tive o sonho de ser mãe. É uma coisa que faz parte da minha vida, não sei muito bem o porquê, mas me acho extremamente maternal com a minha equipe, minha família, meus amigos", disse ela.

Iza também contou como foi revelar ao jogador de futebol que eles serão papais. "Tudo aconteceu de forma reservada, sem câmeras e cheio de emoção. "Ele abriu a janela do hotel em que estávamos e começou a gritar de alegria. Não consegui filmar, porque estávamos sozinhos, mas, ao mesmo tempo, fico feliz por ter sido num momento só nosso. Choramos demais", lembrou.

Relacionamento entre cantora e jogador de futebol. Os dois estão juntos desde janeiro do ano passado. Yuri é atleta do time Mirassol. No ano passado, a cantora contou que mora no Rio de Janeiro, enquanto ele vive no interior de São Paulo.

Após a notícia da gravidez sair em alguns veículos de informação, Iza anunciou que fará uma live na próxima sexta-feira (12), às 15h. Segundo a assessoria, ela deve falar mais sobre a novidade na ocasião.