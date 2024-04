Inscrições em duplas e dicas certeiras: o que já sabemos sobre o BBB 25

A 24ª edição do BBB nem acabou, mas muitas pessoas espalhadas no Brasil já estão atentas às novidades para garantir uma vaga no reality show em 2025. Confira as informações do que já foi divulgado pela TV Globo.

Inscrições BBB 25

Em dupla: os aspirantes a brothers e sisters vão precisar escolher pessoas com quem têm um forte vínculo. Pode ser amigo, parente, vizinho, crush, etc.

Online: o site do Gshow permitirá que pessoas em locais diferentes tenham acesso à plataforma para fazer o preenchimento dos dados. Será um cadastro para dois CPFs.

Seletivas presenciais: nesta fase do processo, as duas pessoas inscritas precisam estar presentes no local das entrevistas. Vale ficar atento na hora de preencher o cadastro.

Data: Tadeu Schmidt anunciou que as inscrições começam em breve. Considerando os anos anteriores, em que o processo teve início nos últimos dias de confinamento, a expectativa é que o site receba as inscrições entre essa semana e a próxima.

Dicas espertas

Deixe tudo pronto: as vagas para a inscrição são limitadas e esgotam rapidamente. O ideal é já deixar o vídeo da dupla gravado e a seleção das melhores fotos que vocês têm. Dessa forma, vocês conseguem preencher tudo o quanto antes.

Tudo natural: quanto mais orgânico o vídeo da dupla for, melhor. Conte suas histórias, comprove o vínculo forte que vocês têm e como querem muito entrar no programa.