Influencer oferece recompensa após perder mala com objetos sexuais em táxi

A influencer e dominatrix Ravena Hanniely contou em suas redes sociais que esqueceu uma maleta com artigos de BDSM, conjunto de práticas sexuais envolvendo dominação, submissão e sadomasoquismo, dentro de um táxi. Por essa razão, agora ela oferece uma recompensa para quem encontrar seus produtos.

O que aconteceu

Ravena oferece uma recompensa de R$ 1 mil. Ela explicou que, após uma viagem, estava cansada e acabou se distraindo, deixando a maleta dentro do táxi quando saía para atender um cliente. "Ai, gente que tristeza. Dá até um aperto no coração", lamentou a influencer. Na maleta havia uma variedade de acessórios e brinquedos utilizados em suas práticas.

Entre os itens perdidos estão chicotes de couro, algemas de metal, vendas e uma variedade de cordas de diferentes texturas. "Os acessórios são sob medida, só eu consigo usar", comentou. "Cada item dentro dela é cuidadosamente selecionado para proporcionar experiências únicas e satisfatórias para meus clientes".

Após perceber o ocorrido, Ravena fez vídeos nos stories de seu perfil no Instagram na esperança de recuperar sua maleta. No entanto, seus esforços têm sido em vão, já que ela não possui os dados do veículo, bem como, o contato do taxista. A influencer oferece uma recompensa de R$ 1 mil para quem encontre a maleta com os seus pertences e a devolva.

"Esses artigos não são apenas objetos para mim, são ferramentas essenciais do meu trabalho", explicou ela. "Eu ficaria imensamente grata a quem puder me ajudar a recuperá-los", finalizou.