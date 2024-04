'Mulher perfeita' da Playboy expõe por que não aceita dividir conta em date

Considera a 'mulher perfeita' pela edição norueguesa da revista Playboy, a influenciadora digital Janaína Prazeres, 35, contou à revista Quem por que considera que homens devem pagar a conta em uma date.

O que aconteceu?

Janaína afirmou já ter se frustrado ao sair para um encontro com um pretendente e, ao final do jantar, ouvi-lo pedir que dividissem a conta. "Quem já não considerou que o homem pagaria ao menos a conta no primeiro encontro e quando o dia finalmente chegou se surpreendeu com a atitude do cara? Eu vivi isso."

Na visão dela, trata-se de algo injusto, já que a mulher investe bem mais no preparo para o encontro do que o homem - quase R$ 3 mil, segundo os cálculos da musa. "É obrigação deles demonstrar o mínimo de cavalheirismo, a gente gasta rios de dinheiros, que vão do banho aos acessórios. Eles não têm essa preocupação toda. Só para gente se arrumar, já investimos o equivalente a pelo menos dois jantares com entrada, prato principal e sobremesa."

Janaína conta ter compartilhado sua tese com várias amigas - e garante que todas concordaram com seu parecer. "Conversando com elas, eu percebi que a cada 10 encontros, uns oito homens ficam sem manifestar o cavalheirismo de pagar o valor integral daquilo que o casal comeu ou bebeu."

Ela não aceita dividir conta quando sai alguém e, hoje, incentiva outras mulheres a adotarem a mesma postura. "Eu não pago e nem divido nenhuma conta. O que preciso agora é impor os meus limites. E, se os homens não são cavalheiros por conta própria, vamos fazê-los se tornarem pessoas melhores."