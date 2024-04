Gisele Bündchen diz que ataque de pânico a fez rever hábitos alimentares

Gisele Bündchen, 43, revelou que parou de beber e de fumar no momento em que decidiu reeducar seus hábitos alimentares e cuidar da própria saúde e bem-estar.

O que aconteceu

Bündchen explicou que comer é algo "muito importante" para ela, além de ser um dos grandes prazeres da vida. Em entrevista para o canal da Angélica no YouTube, Bündchen ressaltou que a virada de chave para sua mudança foi um ataque de pânico, que serviu como um "recomeço".

Quando tive ataque de pânico eu tive que fazer um recomeço, meu sistema nervoso estava completamente 'desligado'. Eu tive que parar com o álcool, com café, qualquer alimento que se transformasse em açúcar no meu corpo

Gisele Bündchen

Gisele contou que não ingere nada alcoólico há dois anos e que também largou o hábito de fumar. "Eu não bebo mais álcool. São essas escolhas que a gente tem que fazer, [mudar] esses hábitos. Eu tinha esse hábito de...Eu fumei, eu bebia café todo dia, chegava a noite eu não conseguia dormir, tomava duas taças de vinho. Então é um efeito dominó, uma loucura".

Modelo destacou que o corpo sente quando não é bem cuidado e responde a isso. "Obviamente que com o passar do tempo o seu corpo começa a falar e você começa a sentir essas coisas de uma forma diferente do que você sentia antes. Então para mim essa foi uma escolha muito consciente porque sinto no meu corpo. Eu não bebo álcool há mais de dois anos não é um sacrifício para mim, me sinto bem [sem álcool] e eu não quero uma coisa que não vai me fazer me sentir bem".

Gisele Bündchen lançou recentemente seu livro "Nutrir", que reúne práticas presentes em sua vida, com foco na alimentação saudável. No livro, Gisele diz conversar com mães sobrecarregadas, prometendo a elas uma organização e planejamento para criar uma rotina que facilite a alimentação de toda a família de forma nutritiva.