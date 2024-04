Gil do Vigor comenta rejeição de Beatriz e bordão: 'Chorando por ela'

Gil do Vigor, do BBB 21, ironizou suas semelhanças com Beatriz no BBB 24 (Globo) na noite de ontem (9).

O que aconteceu

O professor e economista usou seu perfil no Instagram para publicar um vídeo falando sobre a recente rejeição à Beatriz no BBB. "Urgente: Se você utiliza o bordão BRASILLL, não entre no BBB", escreveu na legenda da publicação.

No vídeo, Gil compara sua trajetória com a da sister — ambos venceram provas e ficaram marcados por falarem muito o "Brasil". "Se você utiliza o bordão 'Brasil', não vá para o Big Brother. Você vai ganhar prova, vai fazer história, mas vai ser eliminado pertinho da final", disse no vídeo.

Em seguida, ele pede para o público não atacar Beatriz. "Inclusive tô chorando por causa da Bia. Gente, independente de tudo, ela é uma boa menina. O jogo é o jogo. Passou. Por favor, aqui fora, não fiquem atacando ela. Também tive meus momentos de 'ai menina, para com isso, pelo amor de Deus'. Não vou mentir não, mas ela é uma boa menina", afirmou.

