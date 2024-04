Ex-marido de Deborah Secco posta ensaio da atriz e ela se declara: 'Te amo'

Após o fim do casamento, Hugo Moura mostrou um ensaio fotográfico da ex-mulher, Deborah Secco e ela se declarou para ele.

O que aconteceu

O ator e fotógrafo publicou fotos da atriz e ela reagiu: "Te amo Xe! Você é gênio... Ficou lindo"

Fãs do casal ficaram empolgados com a declaração. "Eles podem ter voltado!", "Quero esse casal junto. Família é tudo", "Eu amo vocês dois!".

Deborah Secco anunciou o fim do casamento de nove anos com Hugo Moura no início do mês. Eles são pais de Maria Flore, de 8 anos.

"Os dois estão separados há alguns meses. Mas estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública e por preocupação com a filha. Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto", afirmou a equipe da artista em nota.