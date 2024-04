'Eu renasci': Fabiana Justus celebra sucesso do transplante de medula

"Minha medula nova pegou!", comemorou Fabiana Justus, influenciadora e filha do empresário Roberto Justus na terça-feira, 9, em uma publicação no Instagram. No final de março ela havia feito o transplante após receber doação 100% compatível de um doador anônimo.

"Hoje eu estou comemorando meu novo aniversário. Minha nova chance na vida. Eu renasci", escreveu no post ao contar que a data tem mais de um significado festivo. Nesta terça, ela completou 13 anos de casamento e a confirmação do sucesso do transplante veio 13 dias depois do procedimento.

Entre os mais de 100 mil comentários na publicação - ela tem 4,2 milhões de seguidores -, um deles é do pai, celebrando a boa notícia. "Muito feliz e emocionado, filha. Te amo", disse Roberto Justus usando também uma série de emojis de coração azuis.

"Sei que o transplante não acaba quando ele termina, que ainda tenho um caminho de cuidados pela frente e prometo viver com ainda mais gratidão e ainda mais amor do que eu já tinha. Se é que é possível", finalizou a postagem. Veja a publicação na íntegra abaixo.

Relembre a história

Aos 37 anos, Fabiana havia sido diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro, após uma visita ao pronto-socorro devido a dor nas costas e febre. Ela compartilhou nas redes sociais a notícia da doação em 27 de março.

Após o diagnóstico, Fabiana havia iniciado o tratamento com quimioterapia, para o qual ficou internada por um mês no primeiro ciclo. Ela destacou a importância da doação, agradecendo ao doador anônimo e mencionando a compatibilidade 100% como crucial para o sucesso do tratamento.