Enquete UOL: reviravolta em torcida impacta eliminação do BBB 24 no paredão

Do UOL, em São Paulo

A situação de Beatriz não anda muito favorável na reta final do BBB 24. No paredão com Davi e Isabelle, a sister está perdendo o apoio da torcida.

O que diz a enquete UOL

De acordo com a parcial da votação, atualizada às 19h, Beatriz alcançou 71,37% dos votos para deixar o programa.

Após protagonizar várias brigas com Davi e dividir opiniões por conta da aproximação de Matteus e Isabelle, a participante já perdeu 300 mil seguidores no Instagram.

Davi está em segundo lugar na berlinda, com 20,52%. Isabelle tem a menor probabilidade de eliminação, com apenas 8,11%.

O BBB 24 chega ao fim no dia 16 de abril. Até lá, o programa realizará um último paredão.

O resultado da votação entre Bia, Davi e Isabelle será anunciado amanhã, após a exibição de 'Renascer', a partir das 22h25.