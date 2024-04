Enquete UOL BBB: parcial mostra fim de favoritismo e eliminação inesperada

Do UOL, em São Paulo

Batalha de gigantes no penúltimo paredão do BBB 24. Beatriz, Davi e Isabelle disputam a preferência do público nesta reta final.

O que diz a enquete UOL

De acordo com a nova parcial, atualizada às 12h05, Bia será a próxima a deixar o jogo, com 68,65% dos votos. Davi está em segundo lugar, com 23,15%.

O embate dos dois é considerado um dos maiores da edição, especialmente pela proximidade que sempre tiveram na casa e o tamanho de suas torcidas aqui fora.

Nos últimos dias, porém, a relação dos brothers azedou por conta das falas de Davi sobre Beatriz no 'Sincerão'.

A treta que rendeu gritos e acusações chegou ao limite com o rompimento completo da amizade por parte da sister.

Ainda segundo a votação, Isabelle tem a menor probabilidade de eliminação, apenas 8,2% dos votos.

O BBB 24 chega ao final no dia 16 de abril. O resultado deste paredão será anunciado na quinta-feira (11), logo após 'Renascer', a partir das 22h25.