Duda Salabert diz que pensou em desistir da política após morte de Marielle

Convidada do "Desculpa Alguma Coisa", videocast de Universa com Tati Bernardi desta quarta-feira (10), a professora e deputada federal Duda Salabert (PDT), um dos nomes cotados para disputar as eleições para a Prefeitura de Belo Horizonte (MG), diz que pensou em desistir da política após o assassinato de Marielle Franco.

"Lancei minha pré-candidatura pela manhã, continuei dando aula, e no fim do dia quando abro meu WhatsApp veio a mensagem da execução da Marielle, que era minha colega de partido. (...) Pensei em desistir naquele dia. Mas depois pensei que se fosse necessário dar um passo pra trás pro grupo que faço parte dar três passo pra frente era o que eu ia fazer", ela conta.

Aquele tiro foi contra a Marielle, o que ela representava, mas também em quem ousasse seguir o caminho dela.

Duda Salabert

A deputada também revela não se sentir realizada com a vida política. "A partir do momento que você faz uma transição de gênero, a luta contra o preconceito é diária. (...) Eu acho insuportável estar na politica, não tenho prazer nenhum, tenho prazer em estar na sala de aula, mas sei que tenho que estar lá [na política], porque é um espaço de luta."

Duda também fala sobre a importância do seu processo de transição. "Eu tô muito mais preocupada em rasurar o masculino que me assumir e me reivindicar como mulher. O que quero fazer é apagar o masculino que há em mim porque sempre me incomodou e sempre me fez muito mal."

