DJ do Super Bowl 2023 toca no palco de música eletrônica do Rock in Rio

DJ Snake é a mais nova atração anunciada para tocar no palco dedicado à música eletrônica no Rock in Rio 2024. O francês, conhecido por sucessos como '"Turn Down for What" (com Lil Jon) e "Lean On Me" (com Major Lazer), foi o mesmo que agitou o State Farm Stadium, em Phoenix, Arizona, durante o aquecimento de jogadores do Eagles e do Chiefs, no Super Bowl 2023.

O que aconteceu

O DJ e produtor parisiense é o headliner do palco New Dance Order, no dia 14 de setembro, segundo dia do festival. Por enquanto ele é apenas a segunda atração confirmada para se apresentar nesse espaço.

DJ Snake, que se apresenta no dia 14/9, no Rock in Rio Imagem: Taylor Hill/Getty Images

No dia 20, está confirmada a apresentação de Alisson Wonderland. A DJ, produtora e cantora australiana é a principal representante feminina no New Dance Order, reforçando o elenco do chamado 'Dia Delas', com outras mulheres espalhadas pelos palcos do Rock in Rio, entre elas Cyndi Lauper, Katy Perry e IZA.

O Rock in Rio acontece em setembro, nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22, e a venda oficial de ingressos começa a partir das 19h do dia 23/5, pela Ticketmaster Brasil. O valor do ingresso será R$ 795 (inteira) e R$ 397,50 (meia-entrada); não há cobrança de taxa de serviço.

Os confirmados até agora