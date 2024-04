Davi lembra quando foi chamado de egoísta por Deniziane: 'Amigos criticam'

Após embate com Beatriz por tê-la colocado como "egoísta" no Sincerão do BBB 24 (Globo), Davi falou sobre as discordâncias nas amizades.

O que aconteceu

Na piscina, Davi conversou com Matteus e lembrou que ele também foi chamado de egoísta no reality.

Davi: "Outro dia a [Denizi]Ane chegou pra mim e disse que eu era egoísta. Ouvi, conversei com a Ane numa boa, resolvi, e vida que segue. A gente se falou, não ficou brigado, foi super tranquilo. Mas cada um recebe da forma que quer receber".

Matteus: "Sim. Eu vi que essa discussão de vocês foi uma coisa bem forte porque vocês são pessoas bem próximas".

Davi: "Somos bem próximos, mas foi um argumento que ela não gostou e virou uma divergência de opinião. Como virou entre mim e você. Normal. Amigos divergem opiniões, amigos criticam uns aos outros, amigos falam a respeito dos outros. Normal. mas é como te falei: tem que saber separar as coisas. Se eu tenho um amigo, eu falo: 'Você tem esse defeito aí, você tem que melhorar isso, senão vai se dar mal'. E ele vai falar: 'Poxa, se o Davi tá falando que eu tenho um defeito, eu vou melhorar'. Às vezes a gente não fala por mal, e sim por bem".

