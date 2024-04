Chico diz que sua vida ficou 'maluca' após Sonza expor traição: 'Horroroso'

Chico Moedas, 27, disse que sua vida ficou "maluca" após o término de seu namoro com o Luísa Sonza, 25, porque a cantora expôs sua traição ao vivo no "Mais Você" (Globo).

O que aconteceu

Sem citar Sonza, Moedas falou que o mais difícil foi que a exposição da traição também afetou as pessoas ao seu redor. "Minha vida ficou maluca, muita coisa [aconteceu], pô... [Mas] o que me pega é que afeta muito quem tá em volta [de mim] e isso é horroroso", declarou em entrevista ao podcast PodPah.

Moedas disse não saber se a fama devido ao relacionamento com Sonza foi positiva ou negativa. "Como um todo, não sei [se mais ajudou ou atrapalhou]. É difícil pensar sobre isso".

Influenciador também afirmou que criaram uma imagem de pegador dele que não condiz com a realidade. "Tem coisa que dou risada. Tem momentos que acho engraçado porque se criou uma imagem folclórica que não existe na realidade. Li um comentário assim: 'é exatamente o que um aquariano nato falaria'... Eu sou taurino, para começar".

Luísa Sonza e Chico Moedas viveram um rápido e conturbado relacionamento. A cantora chegou a compor a música "Chico" como declaração ao então namorado, mas pouco tempo depois ela revelou que Chico a traiu com outra mulher no banheiro de um bar do Rio de Janeiro. Posteriormente, ela alterou parte da letra da canção para não ter que cantar o nome do ex-namorado. Ao regravar a música para o inglês, a artista colocou o título "Baby".