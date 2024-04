Camila confronta Buda ao vivo e diz que esperava hombridade de ex-marido

Camila Moura falou com Lucas Buda durante o Mais Você. Ao final do programa, Ana Maria Braga chamou a ex-esposa do eliminado de ontem do BBB 24 para falar pela primeira vez com ele, ao vivo.

"Acho uma pena o nosso primeiro contato ser assim", disse Camila. "Mandei uma pessoa de nossa confiança entregar as coisas para ele, a chave da nossa casa, carteira com dinheiro."

Esperava um pouco de hombridade dele de me contatar na madrugada, o que não aconteceu.

Camila Moura, no Mais Você

A professora continuou a falar com Buda e lamentou por apoiá-lo. "Queria dizer, Lucas, que lamento muito, eu tentei. Você sabe que eu te apoiei e tentei cuidar de você até quando vi que não conseguiria mais cuidar de mim."

Ela contou ter sido hospitalizada diversas vezes durante o confinamento de Lucas Buda. "E eu esperava de você, nesse último momento, um pouco de hombridade de tentar me contatar. Enviei uma mensagem para você, e você optou por não receber."

É isso, boa sorte aí, se a gente conseguir conversar, bom. Não desejo nada de mal para você. Sinto muito por isso, mas mantive minha promessa de cuidar das coisas até o fim, como prometi que faria.

Camila Moura

A professora disse que precisa se cuidar e novamente lamentou que o primeiro contato tenha acontecido ao vivo, durante o Mais Você. "Mas agora preciso me cuidar, perdi 20 kg em 30 dias e estou com problemas de saúde. Uma pena que a primeira vez que consigo falar com você ser com o Brasil todo vendo. Esperei sua ligação de madrugada até o final."

Ao final, Ana Maria agradeceu Camila e disse ao Lucas Buda que o Brasil o ama. O ex-BBB não respondeu à ex-esposa.

