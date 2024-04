Buda pede desculpas à ex: 'Quero poder resolver nossa vida da melhor forma'

Lucas conversou diretamente com seus seguidores, pela primeira vez, após deixar o BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Lucas disse que tem sido acolhido, agradeceu o carinho e pediu desculpas à ex-mulher Camila Moura. "A gente ainda não conseguiu conversar, porque realmente eu tô sem telefone. Eu não tô com o meu telefone, não estou com as minhas coisas. Tô com a roupa que eu saí né? A mala que eu sair do programa", disse.

Lucas afirmou que o dia tem sido corrido, mas, "assim que possível", quer conversar com a ex. "Quero poder resolver nossa vida da melhor forma possível, tá bom?"

Na legenda, o ex-brother reafirmou as desculpas por escrito. "Confinamento, ele mexe muito com a gente, foram 93 dias, é um mundo paralelo que a gente vive [...] Quero pedir desculpas às pessoas que eu ofendi com as minhas atitudes lá dentro, erros acontecem".

Camila confrontou Buda no Mais Você

Camila Moura falou com Lucas Buda durante o Mais Você de hoje (10). Ao final do programa, Ana Maria Braga chamou a ex-esposa do eliminado para falar pela primeira vez com ele, ao vivo.

"Acho uma pena o nosso primeiro contato ser assim", disse Camila. "Mandei uma pessoa de nossa confiança entregar as coisas para ele, a chave da nossa casa, carteira com dinheiro."

Esperava um pouco de hombridade dele de me contatar na madrugada, o que não aconteceu.

Camila Moura, no Mais Você

A professora continuou a falar com Buda e lamentou por apoiá-lo. "Queria dizer, Lucas, que lamento muito, eu tentei. Você sabe que eu te apoiei e tentei cuidar de você até quando vi que não conseguiria mais cuidar de mim."

