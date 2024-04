BTS ON: J-Hope fardado em loja; D-DAY no cinema; Jimin bate recorde

BTS pode não estar em atividade oficial no momento, mas o grupo não para mesmo com os membros todos em período de serviço militar. Entre lançamentos de singles, shows, documentários, vitórias em premiações e recordes batidos, Splash traz as últimas novidades de Bangtan para você!

Primeiro temos um update com as datas que cada membro sairá do Exército/serviço público.

Quando eles saem?

Jin: sai dia 12 de junho de 2024 (falta pouco)

J-Hope: 17 de outubro de 2024

Namjoon e Taehyung: 10 de junho de 2025

Jimin e Jungkook: 11 de junho de 2025

Yoongi: 21 de junho de 2025 (período maior por ser servidor público)

Sucesso em premiação

Recentemente, o principal canal de notícias sul-coreano SBS News, mostrou que o grupo levou para casa vários prêmios, individuais e coletivos. As Armys levaram como melhor fandom. J-Hope levou como "Favorito na tela" pelo documentário "Hope On The Street". Taehyung venceu o prêmio de "Melhor disco de debut" com "Layover" e Jungkook levou dois prêmios: melhor artista de k-pop e melhor MV (videoclipe).

[INFO] — O principal canal de notícias da Coreia do Sul, SBS News, informou sobre as vitórias do #BTS, no iHeart Awards 2024!pic.twitter.com/dEKsygjMf2 -- ACESSO JEON JUNGKOOK BR (@Acesso_Jk) April 3, 2024

Poucos fandom possuem um poder de organização em votações como o Army, portanto a vitória é sempre muito merecida e comemorada:

Updates individuais:

J-Hope Nessa última semana, Hobi presenteou os fãs com a própria presença na loja temporária que foi feita para promover o disco e documentário "Hope On The Street", na Coréia do Sul. Ele foi fardado, tirou várias fotos no espaço e postou no instagram. Já são quase 7 milhões de likes (6.7 exatamente!!!). O documentário, disponível no Prime vídeo, mostra como a dança é parte essencial do artista que ele é. Inicialmente dançarino de rua, J-Hope já era famoso na cena local antes mesmo de debutar em 2013, e a obra abre espaço para vários dançarinos, valorizando a arte. Já o disco, com o mesmo nome, debutou em #5 lugar na Billboard apesar da pouca divulgação. É o segundo trabalho solo dele a conquistar um top 10 por lá.

Jimin

Jimin apesar de não ter aparecido em fotografias e vídeos como o Hobi, foi notícia por dois grandes feitos: o sucesso de Like Crazy e o auxílio que ele tem dado à educação de Busan.

NEWS



Dong-Eui University in Busan held another @BTS_twt Jimin Scholarship Ceremony with his donations for students in need of financial support for their studies.



These donations are consistently made through the relationship Jimin's father has with one of the professors? pic.twitter.com/E8qu2jyuiR -- BTS News & Updates? (@dalbitbangtan) April 5, 2024

O cantor apoia a Universidade de Dong-Eui em Busan, sua cidade natal, através do seu pai, que possui um famoso café na cidade e frequentemente faz doações em escolas de dança e projetos para arrecadar alimentos para crianças. Mais legal ainda é ver que os fãs se inspiram e fazem projetos ainda maiores para ajudar ONGs e outras instituições em busca de apoio.

? Congratulations Park Jimin for 1 Billion Streams!!!



LikeCrazy1Billion

LIKE CRAZY BILLIONS CLUB

LEGEND MAKER JIMIN#???_???????10?_??? pic.twitter.com/ql968I0ikq -- Jimin CHARTS PH (@jimin_chartsph) April 7, 2024

Já musicalmente, Jimin entrou no seleto grupo de cantores cuja música atingiu 1 bilhão de streamings no Spotify. Os fãs dele se reuniram em vários lugares do mundo para comemorar o feito. "Like crazy" se tornou a primeira música coreana a atingir 1 bi!

Jin

O último update que tivemos de Kim Seokjin foi no fim de março, com um gif surpresa mostrando uma contagem regressiva de 77 dias para o fim do serviço militar!

Agora faltam pouco mais de dois meses para ele finalizar o serviço militar e a expectativa é que ele retorne ainda esse ano com um disco completo. Ele é o único membro que não lançou um full álbum, apenas a excelente "The Astronaut".

Taehyung

Já Taehyung, depois de lançar seu bem sucedido single "FRI(END)S" mês passado e levar o prêmio do iHeartRadio no início do mês por "Layover", foi assistir uma partida de futebol todo fardado, pois fazia parte do trabalho.

Um OP falou sobre a partida de futebol que Taehyung participou.



Vim assistir ao jogo. Mas antes mesmo de começar, vi que todo mundo estava enlouquecendo. Todos vieram ver Lingard (Jesse Lingard, o jogador), mas não vimos Lingard, mas 10.000 pessoas viram V.

[+] pic.twitter.com/RadOkmVDnG -- Beyond The Stars - BTS ? (@bts_beyondstar) April 3, 2024

A aparição dele na partida chamou tanta atenção que acabou viralizando, e as pessoas que tinham ido para assistir ao jogo acabaram eufóricas com a presença inesperada de Kim Taehyung por lá. Ele foi junto com os colegas ao Estádio Sangnam.

Namjoon

Namjoon é outro que vira e mexe dá updates no instagram, mostrando o que ele faz nas folgas e músicas que ele vem escutando.

Além das ótimas músicas que ele indica, também acompanhamos os exercícios que ele segue fazendo na academia. Mesmo longe Kim Namjoon segue motivando o fandom. Fighting!

[rkive] instagram story



there are a lot of hardships in life, right?...

lets endure it pic.twitter.com/6WosSqCPAU -- ??? (@btsinthemoment) April 2, 2024

Jungkook

O golden maknae nasceu mesmo para brilhar: fora do Exército segue ganhando prêmios pelos singles bem sucedidos que lançou. Dentro? Aparentemente ele virou o cozinheiro oficial do grupo dele.

BTS's Jungkook Has Become A Cook In The Militaryhttps://t.co/Xck9fEEpyx -- Koreaboo (@Koreaboo) March 19, 2024

Competente em tudo que se propõe a fazer, JK viralizou por trabalhar na cozinha e virar exemplo entre os colegas. Quem acompanhou "In the Soop" com certeza está orgulhosa dessa conquista!

Yoongi

Já Yoongi, sempre muito low profile, deu um sinal de vida - pequeno mas deu - ao fazer update de sua foto de perfil no instagram. Além disso, ele também deixou seu autógrafo na abertura de uma academia de boxe. Ou seja, ele está por aí vivendo a vida "normalmente".

O YOONGI MUDOU A BIO DO INSTAGRAM MEUDEUS YOONGI DEU SINAL DE VIDA NAO É UM TREINAMENTO ELE DEU UM SINAL DE VIDA MIN YOOOOONGIIII pic.twitter.com/SWjWhgKc8r -- kekezão sete elevado. (@hoseokalvice) March 25, 2024

Nessa semana inclusive, estreia o show dele, D-DAY, em todos os cinemas pelo mundo. No Brasil estará disponível nesta quarta-feira e sábado. Por aqui a rede Cinemark está fazendo um combo especial com copo e pôster.