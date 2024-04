Bebê de Taís quase nasce no meio do tribunal em 'Elas por Elas'

Nos capítulos finais da novela das 6 "Elas por Elas" (Globo), o bebê de Taís (Késia) quase nasce no meio do tribunal durante o julgamento do assassinato de Átila (Sergio Guizé).

Após Roberto (Cássio Gabus Mendes) ser desmascarado por Vilma (Vietia Zangrandi) no meio do tribunal, o vilão é preso. "Senhores, tem algum engano aqui", mente o assassino ao ser levado pela polícia. "Aqui se faz, aqui se paga, doutor Betchuco", rebate Mário Fofoca (Lázaro Ramos).

Com isso, Taís fica livre das acusações. "Lara, você foi brilhante. Você conseguiu!", agradece. "Você tá livre, minha amiga!", responde Lara (Deborah Secco).

Ainda no local do julgamento, a modelo entra em trabalho de parto. "Meu Deus! A bolsa estourou!", afirma ela. "A gente tem que ir pro hospital!", diz Pedro (Alexandre Borges).

Taís chega a tempo na maternidade e dá à luz um menino. "Qual nome vamos dar pra ele?", pergunta o marido. "O nome do pai: Pedro. Você é o melhor pai que ele poderia ter", responde ela.

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.