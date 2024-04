Bebe café para manter o foco? Para 37% dos brasileiros, não faz diferença

No café da manhã, depois do almoço e às vezes no jantar: quem adora um cafezinho não tem hora certa para consumir a bebida. E embora a cafeína seja um estimulante, 37,5% dos brasileiros adeptos ao café não sentem diferença na produtividade.

Por outro lado, 41% afirmam que o consumo no dia a dia ajuda, principalmente, a manter o foco. Os dados são de uma pesquisa da VR, que coletou respostas de 500 pessoas de todas as regiões do Brasil.

Pensando no benefício, a cafeína melhora o nível de atenção e concentração, mas não a função cognitiva em si. E acredita-se que o café espresso tenha mais cafeína.

Aqui, há uma confusão entre a sensação que se tem ao tomar um café espresso, que é encorpado e concentrado, com o seu conteúdo.

A cafeína é hidrossolúvel, ou seja, é liberada em contato com a água. Quanto mais tempo o café fica em contato com água, mais cafeína.

Portanto, os cafés extraídos em métodos filtrados e em prensa francesa têm mais cafeína.

Nesse ponto, 81% das pessoas dizem preferir o café coado e 45% optam por tomar a bebida pura, mas 44% preferem café com leite.

Independente da forma como se bebe, metade dos respondentes consome café de duas a três vezes ao dia, o que é até recomendado, e 29% tomam mais de quatro xícaras diariamente.

Sobre o momento do dia para consumo, 88% bebem no café da manhã e 44% após o almoço.

Adoçar ou não?

Dizem que para saborear verdadeiramente um café é preciso tomá-lo puro, sem qualquer adoçante. Mas o que vale mesmo é a preferência individual. Para 36% dos respondentes, a bebida desce melhor quando adoçada.

A escolha é uma questão cultural e afetiva também. Há referências históricas à bebida doce, como o café jacuba, com rapadura e farinha de milho, consumido pela manhã para dar energia na culinária caipira.

Tem também o café torrado já com adição de rapadura em partes do Nordeste. Como explica Pedro Foster, da Fuzz Cafés Especiais, café com açúcar é só uma receita, um jeito de tomar café.

Em casa, no trabalho...

Segundo a pesquisa:

92% dos brasileiros tomam café mais em casa

77% gostam de beber no trabalho

43% vão a cafeterias especializadas

40% bebem em padarias

*Com informações de reportagem publicada em 24/05/2023.