BBB 24: Perfil de Bia ignora embate da sister com Davi e pede #ForaIsabelle

Os ADMs de Beatriz incentivaram os fãs da sister a votar pela eliminação de Isabelle no 20º Paredão do BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Ontem, Beatriz foi para o 20º Paredão com Davi e Isabelle. Ela foi colocada na berlinda por um contragolpe de Davi, após os brothers viverem uma série de embates recentemente.

O perfil oficial da paulista puxou mutirão pela saída de Isabelle, apesar das tretas de Bia com Davi. Os ADMs fizeram uma publicação explicando: "A pedido da família da Bia, por uma questão estratégica para aumentar as chances da Bia estar na final, e considerando também todas as mensagens enviadas pela torcida da Bia, decidimos mudar a rota e gostaríamos de contar com toda a torcida para concentrar o mutirão de votação #ForaIsabelle".

A pedido da família da Bia;



Por uma questão estratégica para aumentar as chances da Bia estar na final e considerando também todas as mensagens enviadas pela torcida da Bia… decidimos mudar a rota e gostaríamos de contar com toda a torcida para concentrar o mutirão de votação… -- Beatriz Reis Brasil 🍓 (@BeatrizRBrasil) April 10, 2024

O posicionamento foi criticado por alguns espectadores:

Muitos apontaram incoerência e lembraram que Isabelle, além de amiga e aliada de Bia, chegou a ceder a 10ª liderança para a paulista.

Foi a jogada mais burra que tiveram até agora e vão perder por isso.

INFLAMARAM A TORCIDA DO DAVI pra nada.

Meu Deus como foram amadores... 🫢 -- Carlos A. R. de L. (@carlosparisfr) April 10, 2024

Ué logo a pessoa que cedeu a primeira liderança pra realizar o sonho da Bia? Vão tomar flechada do mesmo jeito. Antes uma, agora serão mil! -- No Amazonas é Assim 🏹 (@noamazonas) April 10, 2024

Enquete UOL BBB 24: quem você quer eliminar no 20º Paredão? Resultado parcial Total de 1054840 votos 70,19% Beatriz 21,67% Davi 8,14% Isabelle Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1054840 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash