Lucas Buda comenta rivalidade com Davi no BBB 24: 'Bom jogador'

Lucas Buda, 19º eliminado do BBB 24 (Globo), participou do Bate-Papo BBB (Globoplay) e falou sobre a convivência com Davi na casa.

O que aconteceu

No programa, Buda assistiu às discussões que protagonizou com Davi e comentou: "Desde as primeiras semanas, desde os primeiros dias, a gente começou a rivalizar."

O ex-BBB elogiou o jogo do rival: "Acho que o Davi é um bom jogador. É um cara que se posiciona, o que me forçou a jogar contra ele. A minha participação no programa não seria a mesma se ele não estivesse lá."

Essas tretas todas que a gente desenvolveu, e algumas tretas dele com outras pessoas, começaram a partir do pessoal que estava do meu lado. Isso tem consequências até hoje. Lucas Buda

Enquete UOL BBB 24: após eliminação de Lucas Buda, quem é o favorito do top 5? Resultado parcial Total de 10776 votos 2,77% Alane 7,27% Beatriz 36,28% Davi 38,34% Isabelle 15,34% Matteus Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 10776 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

