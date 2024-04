Lucas Buda assiste a cenas com Pitel no BBB 24: 'Tentei manter o limite'

Lucas Buda, 19º eliminado do BBB 24 (Globo), participou do Bate-Papo BBB (Globoplay) e falou sobre a sua aproximação com Pitel no confinamento.

O que aconteceu

Após comentar sobre o fim do seu casamento, Buda assistiu a cenas que mostraram a sua aproximação com Pitel: "Na casa, as coisas são muito diferentes do que parecem. A casa mexe muito com os nossos sentimentos e emoções."

A gente se aproximou muito porque gostávamos de músicas em comum. Acabamos falando coisas que estávamos pensando, mas tentei sempre manter o limite do contato físico, do respeito, pensando que isso fosse suficiente. Lucas Buda

O ex-BBB disse que espera poder conversar com a ex-mulher, Camila Moura: "Eu imagino que a gente pode trocar uma ideia, resolver... Mas respeito tudo o que ela sentiu, porque só ela viu."

Enquete UOL BBB 24: após eliminação de Lucas Buda, quem é o favorito do top 5? Resultado parcial Total de 9885 votos 2,98% Alane 7,83% Beatriz 38,15% Davi 35,16% Isabelle 15,87% Matteus Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 9885 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

