Isabelle aconselha Davi sobre treta com Bia: 'Esse assunto já deu'

Após a formação do 20º Paredão do BBB 24 (Globo), Isabelle aconselhou Davi a dar uma trégua nas discussões com Beatriz.

O que aconteceu

O papo entre os aliados teve início quando Davi disse para Isabelle que os dois precisam se aproximar ainda mais nessa reta final: "A gente tem que se fortalecer, ficar mais conectado."

O brother continuou: "Nessa hora só sobrou nós dois no jogo. Quero te dar um conselho frente aquela situação que tínhamos conversado. Toma muito cuidado, não se deixe levar pelas emoções."

Por sua vez, Isabelle também disse que queria dar uma conselho ao amigo: "Acho que esse assunto de egoísta com a Bia já deu."

O baiano rebateu: "Você pode não concordar, mas é uma opinião minha."

