Irmão sobre dívidas com curso de teatro de Bia: 'Sujou o nome da minha mãe'

Guilherme Reis, irmão de Beatriz, detalhou sobre as dívidas da família e como lidam com as críticas contra a participante do BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O irmão da vendedora confessou que não sabe o valor da dívida da família. "Não sei em que valor está essa dívida atualmente. A Bia fez uma escola de teatro, e o dinheiro da barraca de camelô não estava sendo suficiente. A minha mãe passou no cartão de crédito algumas mensalidades. Depois, não deu mais para usar o cartão. Tem algumas mensalidades atrasadas. Sujou o nome da minha mãe, faz uns cinco anos, e a cada mês estão correndo os juros. A gente tem uma casa que não está terminada. Quando estava perto da metade, teve que parar para ajudar no curso da Bia", apontou ao Play do Globo.

Ele também contou quanto a irmã recebia por seus trabalhos no Brás: "Ela chegou ao Brás com poucos seguidores, então ninguém ia pagar tanta coisa assim. Nos primeiros vídeos, recebia uma parte em dinheiro e outra, em roupa. Às vezes, recebia R$ 80, R$ 100. Quando tinha um trabalho maior, uma gravação mais longe, ela cobrava R$ 200, R$ 300. Às vezes, precisava comprar roupa, acessório, maquiagem. Com o que sobrava, ajudava em casa. Nem sempre a gente conseguia fechar as contas, tinha coisa que acumulava, que atrasava".

Guilherme rebateu sobre as críticas envolvendo questões de saúde mental: "Acho esses comentários desnecessários. Não agregam em nada. São críticas com intenção de ferir ou coisas que as pessoas falam sem fundamento. E isso atinge muito a pessoa e os familiares dela. Nossa mãe, que está com 60 anos, não entende de internet, mas fica triste. Tem gente que não vai gostar do jeito dela, é normal. Mas passa do limite quando a pessoa vai à rede social fazer uma crítica desse jeito. Tem gente que faz por maldade".

Guilherme garante que o jeito comunicativo de Beatriz já gerou preocupação na família: "sempre foi assim, muito desenvolvida e, principalmente, falante. Minha mãe chegou a levá-la ao médico para ver se era normal, e ele disse que era, que ela era bem desenvolvida para a idade. Ela sempre foi uma pessoa que se comunicava bastante, não tem vergonha de nada e está disposta a tudo".

Enquete UOL BBB 24: quem você quer eliminar no 20º Paredão? Resultado parcial Total de 867195 votos 68,16% Beatriz 23,69% Davi 8,15% Isabelle Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 867195 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash