Fernanda diz que não busca fama, mas pode investir em carreira artística

Fernanda revelou que pode investir na carreira artística após chamar a atenção do público ao contar histórias de filmes no BBB 24 (Globo). Em enrevista, pontuou o que gostaria de fazer e salientou que estudaria se fosse seguir no ramo da atuação.

O que aconteceu

A confeiteira confessou que o amor pelo universo televisivo incentivou a inscrição no reality. "Uma coisa que eu sempre gostei foi do mundo da TV, porque, na época em que trabalhava com televisão, os pagamentos eram realmente bons. Eu falava: 'Caramba! Que legal!'. Gosto de fazer isso'", disse à Quem.

A ex-BBB apontou que pode investir na carreira artística: "Quanto à TV, novela, filme, acho tudo maravilhoso. Só que preciso estudar, não quero tirar o mérito de pessoas que já estão estudando há muito tempo. Odeio esse comparativo de que saiu de um programa e está achando que é estrela. Não estou, mas, se estão vendo potencial em mim, tenho direito de estudar e buscar o meu. Isso se reverte em dinheiro, pagamentos, sustentar meus filhos. Não estou buscando fama, mas se tenho competência e talento, por que não trabalhar com isso também?".

Fernanda sinalizou que se sentiria mais confiante como apresentadora de um programa: "Ser eu mesma e vocês gostarem é uma coisa, eu bater texto é outra. Queria fazer coisas relacionadas ao cinema, mas amo tudo da TV e, se fosse para ser algo de apresentar, acho que ficaria mais à vontade. Vou ter que estudar muito para não caírem matando em cima de mim. Sei que agora vão dizer que faço tudo errado, porque não sei, porque não presto para nada".

