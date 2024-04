Davi e Bia conversam após formação do Paredão; sister recusa abraço

Após a formação do 20º Paredão do BBB 24 (Globo), Davi chamou Beatriz para conversar e relembrou os desentendimentos recentes entre os dois na casa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No papo, Davi disse que quer levar as amizades que fez no programa para a vida. O brother tentou abraçar Bia, mas ela se afastou justificando que ainda está magoada com ele.

Davi comentou: "Por mim, Davi, a minha amizade com você nunca seria rompida. Eu sei que você está magoada, triste, mas foi a dinâmica do jogo. Isso aqui é um jogo de comprometimento do início até o final. Mas quero te desejar boa sorte no Paredão, independente do resultado. Boa sorte na vida."

A vendedora do Brás replicou: "Igualmente, te desejo boa sorte, a gente não sabe o resultado. Estou muito magoada com o que aconteceu. Tenho um sentimento muito grande por você, isso foi o que mais me magoou. Não quero que você entenda que eu falei para você não se posicionar, mas tenho o meu jeito de jogar, também jogo com o meu coração."

Bia ainda disse que respeita, mas não aceita a opinião de Davi com os argumentos que ele usou no último Sincerão: "Aqui é um jogo de palavras. Eu julgo fatos, mas é o meu jogo. Eu julgo com coisas que não interferem nos sentimentos das pessoas e na vida pessoal delas. [..] Então, eu não vou abaixar a minha cabeça."

Enquete UOL BBB 24: quem você quer eliminar no 20º Paredão? Resultado parcial Total de 480928 votos 59,74% Beatriz 31,01% Davi 9,26% Isabelle Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 480928 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash