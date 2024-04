BBB 24: como o top 5 chegou na casa e como eles estão agora

Com a saída de Lucas Henrique, o Buda, do BBB 24 (Globo), o público conhece o top 5 finalista do reality. Alane, Beatriz, Davi, Isabelle e Matteus estão na fase final e disputam o prêmio milionário.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Veja o antes e depois de cada um

Alane

A sister faz parte do grupo Pipoca, e entrou no elenco regular. A sister esteve 15 vezes na Xepa, 5 no VIP, 8 no Paredão e 2 vezes no Monstro.

Alane, do BBB 24 Imagem: Reprodução/Globoplay

Beatriz

Ela também é do Pipoca e entrou junto com Alane. A sister esteve 17 vezes na Xepa, 3 no VIP, foi ao Paredão 6 vezes, Líder por 2 e Monstro uma vez.

Beatriz, do BBB 24 Imagem: Reprodução/Globoplay

Davi

O baiano estreou a dinâmica do Puxadinho, na qual foi selecionado após voto popular. Ele ficou 15 vezes na Xepa, contra 5 no VIP. Ao Paredão foi 8 vezes e 1 no Monstro.

Davi, do BBB 24 Imagem: Reprodução/Globoplay

Isabelle

Assim como Davi, ela também entrou pelo Puxadinho. Na casa, esteve 15 vezes na Xepa, 5 no VIP. Teve 6 passagens no Paredão e 2 no Monstro.

Isabelle, do BBB 24 Imagem: Reprodução/Globoplay

Matteus

O gaúcho, também Pipoca, entrou no elenco regular com 13 passagens pela Xepa e 7 no VIP. O brother foi Líder 2 vezes e enfrentou 2 Paredões. Matteus bateu recorde ao ser Anjo por 5 vezes e Monstro por 3.

Matteus, do BBB 24 Imagem: Reprodução/Globoplay

Enquete UOL BBB 24: Treta com Davi nessa altura do jogo pode tirar Beatriz da final Resultado parcial Total de 1620 votos 88,70% Sim, a torcida do Davi não vai perdoar 11,30% Não, a torcida da Beatriz e grande e vai salvá-la dos Paredões Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1620 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash