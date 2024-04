Antes de Mais Você, ex opinou sobre saída de Lucas do BBB: 'Noite difícil'

Camila Moura, que pediu o divórcio litigioso do então marido Lucas Henrique, se pronunciou após a eliminação do participante do BBB 24 (Globo). Antes de participar do Mais Você, ela revelou que teve uma noite difícil e conversaria com os fãs quando se sentisse confortável.

O que aconteceu

A ex-companheira se pronunciou após a eliminação de Buda. "Tive uma noite muito difícil, conforme for me sentindo confortável, converso com vocês. Sou uma pessoa, sou um ser humano e, como disse, respeito meu tempo emocional, depois apareço aqui. Vou tomar um banho, me reerguer, porque não vão me ver tombada", disparou em um story.

Quase uma hora depois, ela falou pela primeira vez com o brother. A professora entrou ao vivo no Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, e o confrontou.

No programa, Camila ressaltou que esperou "hombridade" e o contato de Lucas Henrique após sua saída do reality. "Preciso me cuidar, perdi 20 kg em 30 dias e estou com problemas de saúde. Uma pena que a primeira vez que consigo falar com você ser com o Brasil todo vendo. Esperei sua ligação de madrugada até o final, acrescentou.

