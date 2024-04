Após treta com Davi, Bia diz: 'Satanás tenta se levantar usando as pessoas'

Beatriz desabafou com Alane após ter várias discussões com Davi no BBB 24 (Globo). No papo, apontou que Satanás se apropria das pessoas e que reza para enfrentá-lo.

O que aconteceu

No Quarto Fada, a vendedora disparou: "Eu creio no meu Deus e, quando Satanás tenta se levantar usando as pessoas, eu dobro meu joelho no chão. É a minha maior arma, Alane. Podem falar o que quiser, meu joelho vai para o chão. Quanto mais Satanás atenta, usa um, usa outro, a minha maior arma é ser quem eu sou".

O trecho repercutiu no X (antigo Twitter). Fãs do programa questionaram a fala e apontaram que "estava comparando Davi a Satanás".

O q uma placa de egoísta faz revelar a pessoa né rsrsrs -- m.a (@arpinimaiqueli) April 10, 2024

Ah, pq ela é a correta, um instrumento de Deus... ARROGANTE!!! #ForaBeatriz -- Carla Gonçalves 🍋🍸🃏 (@cauks) April 10, 2024

BIA ACHA QUE A FÉ DELA A GLORIFICA E LHE DÁ O DIREITO DE DEMONIZAR DAVI? Bia colocou uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré nas mãos e disse crê no seu Deus e que quando o Satanás tenta se levantar (no caso Davi), dobra o joelho no chão. Bia, isso não é ato de fé cristã! -- CidaBraga 🚗🪷🧉 (@CidaBra09052290) April 10, 2024

Tudo isso por uma placa que o Davi deu pra ela! Deixou a máscara cair oas 45 do segundo tempo! Tô mordendo a língua e concordando com a Fernanda! -- Sônia Teresinha Pamplona (@SniaTeresinhaP1) April 10, 2024

Entendo ela ter ficado chateada com o sincerao, mas a reação está desproporcional demais -- Victoria Lux (@ViolaVicBR) April 10, 2024

Essa Bia é uma vergonha mesmo pic.twitter.com/IRrm5Zz9S1 -- Julianne (@JulianneSkar) April 10, 2024

Enquete UOL BBB 24: quem você quer eliminar no 20º Paredão? Resultado parcial Total de 915292 votos 68,72% Beatriz 23,08% Davi 8,21% Isabelle Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 915292 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

