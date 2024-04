BBB 24: Beatriz diz que Davi tem opinião 'mequetrefe' sobre ela

Depois de conversar com Davi na madrugada de hoje (10) no BBB 24 (Globo), Beatriz criticou o comportamento do baiano para Alane e Isabelle.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Durante mais uma DR com Davi, Bia afirmou que não quer mais a amizade do brother: "Por favor, não me procure mais. Eu falo isso pela segunda vez. Sou idiota porque ainda venho aqui e te escuto. Não me procure mais, qual ponto você ainda não entendeu?"

A vendedora do Brás comentou com Alane e Isabelle sobre o ocorrido: "Não sei o que quer vindo atrás de mim. Só fica me rondando. [..] Ele é jogador, articulado. Não deveria ter falado com ele."

A bailarina concordou com a amiga: "Acho que, a partir de agora, não tem mais que falar com ele. Tem que ter muito cuidado ao conversar com o Davi. Ouvi frases dele que já ouvi de outras pessoas na minha vida. Fiquei chocada."

Ele é jogador, quer ficar tentando se sobressair por conta do Paredão. Eu conheço o tipo. Só não quero mais falar com ele. [...] Ele sabe o que falou, onde me ofendeu. Não tem nada resolvido, não quero resolver. Na verdade, está resolvido, sim: a opinião mequetrefe que ele tem sobre mim, essa é a minha defesa. Beatriz

Enquete UOL BBB 24: quem você quer eliminar no 20º Paredão? Resultado parcial Total de 484847 votos 59,64% Beatriz 31,15% Davi 9,21% Isabelle Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 484847 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash