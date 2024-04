Alane diz que conversar com Davi é perigoso: 'Sabe jogar com as palavras'

Alane analisou o comportamento de Davi diante da treta com Beatriz no BBB 24 (Globo). Ela opinou que pode ser perigoso conversar com o brother.

O que aconteceu

Após Alane sugerir sobre a postura de Davi, Matteus apontou: "Hoje de manhã, ele falou umas coisas bem pensadas".

A aliada concordou e continuou: "Agora lá no Quarto também. Não foi nem dele olhar e xingar, falar coisas assim, mas ele fala de uma forma que é muito jogador com as palavras. A Bia é muito boa porque ela consegue ir se saindo".

A bailarina insistiu sobre o perigo de conversar com o participante: "Ele realmente faz a situação parecer que foi de uma forma que, na verdade, nem foi tanto daquela forma. Eu acho perigoso, até. Ele é uma pessoa incrível, mas ele sabe jogar com as palavras. E é perigoso, eu acho perigoso conversar com ele".

O gaúcho concluiu: "Estou apavorado com essa situação desde ontem. Eles já conversaram e ficaram rodeando, e ouvi falarem coisa que, para mim, não tinha necessidade. O Davi usa umas palavras pesadas e não achei legal o fato de ele ter falado do egoísta. Assim como os dois têm opiniões opostas, tenho a minha opinião externa, mas não vou colocar mais lenha na fogueira. A gente construiu uma história tão bonita, sabe? Não tem necessidade de a gente chegar ao final e destruir isso".

